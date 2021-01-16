Bella誤以為Armie Hammer被指控真食人　留言護航

《獨行俠》（The Lone Ranger）美國男星Armie Hammer日前被女網友公開食人與性虐幻想的變態短訊，又接連被舊愛現身指證，不過賣艷照搵銀的23歲美國女星Bella Thorne卻誤以為Armie被指是真正的食人族，於社交網站留言力撐對方！

Bella表示：「我真係唔敢相信……啲人真係好痴線，造假去誣衊佢，呢個男人同佢細路好陰功。唔好搞人同搞人屋企啦。佢冇可能係一個食人族囉……而且，網上有成千上萬嘅假截圖啦。」

另外，Armie被爆疑擁有秘密社交網站戶口，其中放滿性感女性趴地的短片，關於綑綁性虐的圖片，以及驗毒測試報告。Armie疑在留言中批評當時即將離婚的Elizabeth Chambers，指她不肯跟他回美國，他唯有回到開曼群島，但他指好處是他又可以與當地女人性交。他又上載被Elizabeth要求見孩子前所做的驗毒報告，結果測不到毒，他炫耀自己身體是厲害的毒品處理機，又表示：「離婚真係好玩。唔夠毒品好玩，但都冇乜嘢及得上呢樣。」

Armie又被爆疑是吸毒駕車的短片，他在車上開啤酒罐後，伸舌頭舔食友人手上的白色粉末。