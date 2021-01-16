被爆耍大牌　Irene再發文道歉：唔知我嘅溝通方式有問題

韓國女團Red Velvet的29歲隊長Irene去年10月爆出耍大牌風波，曾與她合作的雜誌編輯兼造型師A某發文大爆她冇家教，受訪期間經常對人指指點點，更令A某無地自容而落淚，Irene其後知衰道歉，但仍遭部分粉絲要求她退團，而她本月初亮相SM事務所的家族騷，是她事隔3個月公開露面，而昨日她在官方社交平台發表長文，再次為耍大牌一事道歉。

Irene在文中指雖然遲了很多，但希望為自己的不足而令大家感到痛苦及擔心表示歉意，她指自己在2009年以18歲之齡開始練習生的生活，當時自己就希望可以比誰都做得更好：「我一直認為把事情做好是最重要的，我也覺得我和身邊的人相處得很好，所以並不知道我的溝通方式和表達方式會構成問題，也認為每個人的溝通方式是不同的，我因為過去的事而受到大眾及身邊人的擔心和批評，也令我有機會安靜地回顧自己的過去，讓我知道多得有在身邊照顧我的成員、粉絲和工作人員們，我才能順利地進行活動。」

她又表示正在努力不讓自己回到以前的樣子，而她已經明白說話和行為是有很重大的責任，今後會變成更成熟的人，作為組合隊長及歌手的她，除了會把好的面貌帶給大家之外，她本人裴柱現亦不會再令大家失望，最後又祝大家新年快樂。