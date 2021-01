加拿大籍華人藍可兒2013年於美國加利福尼亞州洛杉磯市中心塞西爾酒店離奇死亡,全裸屍體於屋頂水塔被發現,雖然法醫判斷她為意外溺死,但案件疑點重重,而且失蹤前被酒店電梯閉路電視拍到她做出一連串怪異動作,多年來一直是網民議論的話題。

Netflix將推出以藍可兒死亡事件為題材的紀錄片《犯罪現場:消失於塞西爾酒店》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel),於2月10日首播,總共4集。

導演Joe Berlinger表示:「作為一個忠實的犯罪紀錄片拍攝者,我於2013年看到藍可兒的電梯片段,與一堆業餘偵探嘗試透過互聯網去破案,已感到很有興趣。當記者Josh Dean向我們展示研究這宗案件的成果,我們發現是個機會去做一些不同的東西,不止是說藍可兒失蹤的故事,但亦探討這個案發地點為何會助長犯罪,或給人這種印象。」