奉俊昊做威尼斯評委主席　崔宇植帶挈《尹Stay》收視升

韓國金牌導演羅英錫製作的tvN綜藝節目《尹食堂》第3季，因為疫情關係，改為拍成招待在韓國居住不足1年的外國人到韓國傳統民宿體驗的《尹Stay》，上周首播便錄得8.2%的平均收視，昨晚一集勁升至10.2%，最高收視更達12.3%。

新一集繼續講述尹汝貞、李瑞鎮、朴敘俊、鄭有美及崔宇植在民宿內招待多個外國人家庭，而在民宿內擔任見習生的崔宇植除了要揸車接客人之外，亦負責用英文向他們介紹韓屋、點菜、傳菜及介紹菜式等，相當忙碌，眾人都大讚崔宇植有做服務行業的天分。而當崔宇植問留學生是否認識韓劇和K-pop時，對方便問他是否演員，崔宇植指自己曾拍揚威國際的韓片《上流寄生族》，留學生都大表興奮，又指有寫過關於《上》片的論文，之後更打電話給家人炫耀。

另外，《上》片的導演奉俊昊獲委任為《第78屆威尼斯電影節》的評審委員主席，是首次有韓國電影人擔任三大國際電影節的評審委員主席，他表示對能夠參與其中感到十分光榮，作為評審委員主席及電影粉絲的他，已經做好向獲選的電影送上尊敬和掌聲，而他亦感到充滿希望和興奮。