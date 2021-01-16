人氣街牌加持　紅黑蛇紋Air Max Goadome

始創於1989年的Nike ACG系列，超過30年來一直都是以戶外全天候設計作主打，系列所推出的服飾及鞋款都是針對野外、雨天甚至風雪環境下着用而開發，出色的機能性絕對毋庸置疑。當時Nike ACG系列更打造出多款結合波鞋及戶外靴兩者優點的Sneakerboots，當中由前Nike ACG系列高級設計師Carl Blakeslee所設計的Air Max Goadome正是其中一款Urban Outdoor Style鞋款，鞋身採用戶外靴輪廓並配上Air Max氣墊中底，將保護性及舒適性完美平衡，奈何當時並未食正山系潮流，這對Air Max Goadome並未如同屬Nike ACG系列的「前輩」Air Mowabb、Air Terra及Air Moc被波鞋迷牢牢記住其名字及容貌。正正因為佢夠低調，低調到彷佛冇人記得佢存在過一樣，所以向來鍾意揀冷門鞋款做聯名合作的Supreme，今季決定要將呢對Air Max Goadome捧做主角。

其實Nike於2016年亦曾經將Air Max Goadome與90年代經典籃球鞋Air Foamposite結合成為Air Max Foamdome，可惜換上後者的金屬感鞋身並不足以為鞋款帶來強大回響，始終仍然難以吸引到大眾波鞋迷目光。但如果Air Max Goadome落入點石成金的Supreme手中就完全唔同講法，要知即使簡單如一個保鮮密實袋、一塊膠布甚至一塊餅乾只要得到Supreme「嘜頭」加持，大家就自然會爭住入手，所以有理由相信今次呢對只係換上紅色及黑色蛇紋皮革，後踭及鞋側加入「Supreme」字樣及標籤的Supreme x Nike Air Max Goadome大家一樣會照樣入手，係咪？