老竇晒命讚阿女當選幹部　楊冪被批：有咩資格？

大陸女星楊冪嘅爸爸經常喺社交網公開大讚女兒，尋日佢又晒出楊冪擔任業內多項幹部職務嘅照片，引起廣泛關注！

從照片所見，楊冪擔任「中國電視藝術家協會演員工作委員會理事」、「中國電影家協會青年和新文藝群體工作委員會的副會長」、「北京電視藝術家協會演員工作委員會副會長」及「中國廣播電視社會組織聯合會演員委員會常務理事」4項要職！楊冪更着上西裝手持聘書，非常端莊得體！楊爸爸留言：「22年前我當時認為我家女兒當了4年中隊長和美術課代表是她當幹部的頂峰了。這麼多年過去了沒想到又當選幹部了。哈哈哈。希望女兒在她喜歡的行業又紅又專。幹好本職，天天開心。」​​​​更上載女兒少女時短髮照，非常青春可人！

而當中，電影家協會主席係大陸著名男演員陳道明，足見「副主席」楊冪地位舉足輕重，引來唔少網民表示唔認同：「她有甚麼資格！明明那麼多演員演技都很出色，這些職務根本輪不到楊冪！」更有人直言：「中國這些影視協會沒人了嗎？還稱協會的評定標準很水！」又批評楊父成日晒命不斷吹捧個女「又炫耀女兒」，不過亦有網民力撐楊冪稱職：「她真的好努力！」、「女兒厲害當爸爸的當然炫耀呀！」