悶悶哋？逛商場賀年新裝打卡喇喂！

好就就到辛丑牛年，各大商場相繼推出主題布置及大型活動，可以逛街打卡之餘，仲有唔少優惠添！（互聯網）

悶悶哋？逛商場賀年新裝打卡掃貨喇喂！

仲有唔夠一個月就到農曆新年，各大商場相繼換上喜慶新妝，讓大家外出逛街時多一個打卡點之餘，更推出唔少優惠，為鬱悶嘅日常添加點歡樂與趣味。

為食妹陪玩陪擺Pose

大家在疫情日常中做得最多就係食，搜羅各種食譜做「疫境廚神」之餘，亦會趁午間時間與另一半或好友開餐，實行食住過日子。荃灣廣場與PLASTIC THING聯手，於1月21日起找來好食得嘅為食妹任主角，設置了「食得是福迎新春」主題裝置。作為全港首個超人氣本地卡通人物嘅大型裝置，為食妹會出現在商場各處，共設有4大搞鬼打卡位，分別係20米長「為食妹賀年日程表」、「『圓』美過肥年祝願亭」、6米高「金牛滿載富貴屋」及「粉紅櫻花步道」，讓大家來年豐年足食、食極唔肥。此外，由1月18日至2月11日，商場更準備了限量版一套4款「為食妹『胖』你幸福利是封」供換領，消費滿指定金額或以會員積分便可換領以豐食、健康、財富及良緣為元素設計而成的利是封，每款造型搞鬼，見到都開心，為大家與親朋好友帶來最貼地嘅新年祝福。

餐肉精靈遊世界

置富Malls亦趁農曆新年將至，將與潮流玩具新秀角色午餐肉精靈LULU聯合推出「置富Malls × 罐頭豬LULU 瀛春冧豬旅行豚」，穿梭品牌旗下嘅化身作神社場景嘅馬鞍山廣場、化身成溫馨和風家居嘅+WOO嘉湖、化身作寫意溫泉旅館嘅置富都會，以及擁有熱鬧花火祭典嘅置富第一城。4個商場化身作4大打卡點，以馬鞍山廣場嘅「Lulu豬招財結緣神社」為例，設置有3.5米高Lulu豬Cosplay成招財貓，萌趣到不行。此外，於1月23日起，於商場內清費滿指定金額即可換領一套兩款嘅「Lulu豬放閃餐肉罐利是封」，每套有齊兩款共8個利是封。

走進模型車天地

如果巴絲打係TOMICA車仔迷，適逢TOMICA 50周年，荃新天地就與品牌合作，於1月30日起舉辦嘅「TOMICA 50周年慶典」應該係大家杯茶。屆時場內會設置巨型情景模型，仲有唔少特色賀年布置畀車仔迷打卡添！此外，場內特設經典珍藏車展及品牌50周年發展史回顧，車迷還可以在期間限定店內選購3款全新嘅TOMICA會場限定車，以及多款50周年車仔。而會員更可以於1月26日起憑點數換領主題利是封一套（8個），每個打開可造成富有日本風格之立體紙模型街道場景，而尊貴利是封套裝更另送TOMICA車仔呢！

消費送現金券及禮券

位於西九龍的ELEMENTS圓方則由即日起至2月11日推出帶來「花開富貴」購物獎賞，於商場消費滿指定金額可分必享總值HK$2,000、HK$3,800或HK$12,800嘅商場餐飲現金券及商戶禮券，以及換領《花開富貴》利是封或連袋套裝。利是封用上象徵吉祥富貴嘅牡丹為題，祝願新一年花開富貴、繁花似錦。至於利是封連袋套裝則備有酒紅色及金色利是封，並有時尚兩用手袋。手袋選用輕盈柔軟物料，以時尚嘅金色烘托出優雅紋理，肩帶的長度亦可自由調節，手袋更可當側肩包或手提包使用，備有可拆式金屬鏈，用來襯衫亦夠晒喜慶。