離開星夢原因！許廷鏗爆與錢銀轇轕有關

許廷鏗（Alfred）在過去的頒獎禮中首奪男歌手金獎，他透露會將獎項留在身邊與不同的家族成員拍照留念，而爸爸更四處宣揚他是全港第13位獲得此殊榮的歌手。他是穩陣派，被好友鄭欣宜（Joyce）形容為零死角，他笑言：「佢都係零死角呀！喺我心目中係女神，佢嗰份自在從容成就咗女神嘅名銜！佢欣賞自己嘅瑕疵，肥得靚就得，而且我都覺得靚！」

有傳欣宜35歲時便可繼承母親遺產，可有給她理財秘技？他直言：「佢冇大家想像中咁揮霍，比我更加貼地，當然佢都好識得享受，我哋10周年紀念，佢請咗米芝蓮一星大廚上門煮飯（一齊食），好食到喊！其實佢比我更加精明，我以前遇上唔友善嘅傳媒我會落閘，佢教訓我『人哋都係工作。』其他人講我會以為佢唔明白我，唯獨佢講我冇得反駁，全港藝人有邊個受壓力比佢多？」又指兩人關係如親人。

2017年離開無綫少了出鏡機會，他直言有後悔：「最近都有動搖，甚至影響信心。」又爆出離開星夢原因：「當時同同事發生咗牽涉到金錢問題，要合作信賴，必需坦白講出嚟，但高層冇好好處理……其實我同舊公司係握手言和分道揚鑣嘅，咁細緻去講出嚟唔係想表達明自己受咗委屈。」至今他最後悔是歌迷未能在電視台找到他，還以為做回牙醫消失於樂壇，他說：「其實我依然雙線發展。」