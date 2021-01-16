「雙P」聯名　打響頭炮

上世紀50年代開始於美國報章連載的花生漫畫《PEANUTS》，由作者Charles M. Schulz筆下創作的Snoopy及Charlie Brown早已成為全球家喻戶曉的漫畫人物。雖然隨着作者於2000年2月因癌症逝世，橫跨半世紀的連載漫畫經已告一段落，而擁有漫畫版權的PEANUTS WORLDWIDE LLC多年來一直有持續推出相關的產品設計及與不同品牌打造聯名單品慰藉全球無數漫畫支持者。《PEANUTS》繼去年先後與Levi's、Uniqlo及fingercroxx推出聯名系列後，今年就首度與知名運動品牌PUMA合作，攜手創造一系列有趣的聯名單品。

這個聯名系列將一眾花生漫畫主角如Charlie Brown、Snoopy及Woodstock的運動細胞盡情展現，以漫畫筆觸將各主角打籃球、網球及踢足球的英姿呈現於系列的男女服飾中。鞋款方面則有Future Rider及Ralph Sampson登場，同樣於鞋身不同位置加入漫畫圖案，並將Charlie Brown身上服飾的Zig Zag鋸齒紋變成鞋頭、鞋舌及鞋側「Formstripe」標誌上的獨特細節。

此外，今回聯名更同步推出男女童服飾及專屬童裝鞋款PUMA Shuffle及PUMA R78，讓整個聯名系列單品更為豐富，大人細路一樣可以投入由兩個品牌共同打造的花生漫畫世界。