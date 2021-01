近日天氣乍暖還寒,擁有36G導彈身材嘅藝人崔碧珈,喺社交網甫咗張着住低胸上衣配超短熱褲,烏身趷籮歎咖啡嘅相,大晒事業線,同埋相當養眼嘅優質股,吸睛程度爆燈!

一副悠然自得樣子嘅佢,睇嚟生活得相當愉快,佢留言:「Good morning!How would you like your coffee?周六快樂,天氣終於冇咁凍。」網友大讚佢體態完美甚有線條,即使歎咖啡都意態撩人。