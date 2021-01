韓國人氣女團BLACK PINK成員Jennie今日迎來25歲生日,她今日透過社交網晒出媽咪送的藍色玫瑰花,她露出燦爛笑容和擺出心形甫士,心情超靚,她寫道:「多得大家,我度過了世界上最美麗和充滿香氣的生日。」

而Jennie趁生日在影音平台開設個人頻道,並上載以「Hello world . From Jennie」為題的影片,她在片中公開她的家居,又唱出Mandy Moore的《When will my life begin》慶祝自己開通個人頻道,而頻道的訂閱人數已火速突破56萬。