法式平價Tablet　智啱Learn at Home

疫情嚴峻，莘莘學子Learn at Home帶動平板銷量，令不少牌子也回歸市場，最近就有來自法國的品牌ARCHOS，剛於香港推出平板101X Pro 4G，坐擁8核心處理器及10.1吋巨屏，同時滿足學習與娛樂需要，偏偏僅售千多元，至啱家長們買來畀子女讀書用。

101X Pro 4G的外形走保守路線，亮漆屏幕邊框配全黑機背，唔賣花巧反而予人大方感覺。尺寸為242.95 x 161.16 x 7.95mm，僅重700g，以10.1吋平板來說算是輕巧，而且鏡頭模組未有大幅凸起，握持感不俗。屏幕採用IPS面板，解像度1,920 x 1,200，輸出銳利、顏色自然，可視角度亦高，沒有為討好用戶而加入「味精」，當然嫌顏色過淡可進入屏幕設定更改色溫及對比度，照顧不同喜好。

平板搭載5MP前置鏡頭及13MP後置鏡頭，後者支援自動對焦，並輔以閃光燈及HDR模式，手定的話低光也拍到清晰影像。美中不足是公版Android 10系統下拍攝分唇不多，喜愛影相的話就要另裝第三方App了。處理器是Spreadtrum T618，由2GHz雙核心A75與1.8GHz六核心A55組成，《AnTuTu》測試約20萬分，性能表現對辦，而在6GB RAM幫助下，撥頁流暢，打賽車Game如《Real Racing 3》竟然沒有一般平價平板般出現遲滯感，叫人意外！

此平板另一賣點是擁有6,000mAh大電池，正常使用保證用到1天以上。另外，雖然它行唔到5G網絡，但兼容TD-SCDMA、LTE-TDD及LTE-FDD等制式，疫情後可以帶去不同國家使用。連接介面也應有盡有，Type-C、3.5mm、雙SIM卡槽全部有齊，若只插1張SIM更可用其中1個卡槽放micro SD，令原來的128GB容量得到提升。一分錢一分貨，它只支援人臉解鎖而沒有指紋識別器，帶住口罩使用略為不便，入手前要列入考慮因素之一。