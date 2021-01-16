Sora＠ONE PROMISE被爆拍MV喊唔出

環球樂隊ONE PROMISE日前推出新歌《明年見》，MV入面見佢哋被場口感動得淚流滿面，仲喊到眼到腫面腫，但原來鏡頭後有位成員係「鐵人」，被其他成員踢爆冇喊到，就係MV嘅幕後特輯還原「真相」！

主音文廸先話呢次係佢哋第1次圍埋一齊喊，然後就開始抵死暗示隊中有「鐵人」：「有人Fail咗，佢（Sora）冇喊到！導演係有講如果喊到就最好啦，咁我覺得佢就係聽到『如果』，哈哈！」被踢爆嘅Sora即自辯：「佢哋Keep住問係咪需要喊，導演係冇指示要喊，我已經好七情上面，表示咗我嘅感受。」點知文廸再補多「槍」：「就係喊唔到囉！哈哈！」

之後各成員都分別講拍MV嗰陣，究竟諗緊啲咩而咁感觸，天衡話當時諗起如果手傷嘅Anton，真係再打唔到鼓：「我哋努力咗咁耐，想做音樂咁耐，而又真係有呢個機會，但去到呢步，都真係幾唔開心，所以當刻就哭成淚人，但唔知點解Sora咁都喊唔出！」再次躺着也中槍嘅Sora二度澄清：「你睇佢哋3個都咁悲觀，得我係樂觀，我相信你（Anton）會好番！」

Anton就話拍攝期間只係放空頭腦去聽歌，覺得今次嘅歌詞同文廸真係唱得好好，一聽就會眼濕濕。而文廸直言覺得人生好短，喺錄歌嘅時候，有位支持樂隊好耐、識咗好耐嘅好朋友，好後生就突然過咗身，所以呢首歌對佢嚟講，每次唱都多咗種唔同嘅感覺：「雖然人生好脆弱，好開心可以喺咁短嘅時光識到佢哋。」