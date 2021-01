中文金曲：許廷鏗G.E.M.小塵埃齊獲最佳唱片獎

《第43屆十大中文金曲》今晚以電視節目形式播出,但今年跟往年不同,不設「十優歌手」獎。「十大中文金曲獎」陸續頒發,樂隊Dear Jane憑《銀行修理員》得獎,主音Tim表示歌曲講大家相愛時不只得完美畫面,而是會包容大家不足、會去修理關係,歌曲亦教識他愛就是如此簡單但又不易。

周柏豪的《劫後餘生》亦是得獎作之一,他分享當時思考此曲時,想加入自己出年生份1984:「結果一講完前面個車牌就係自己個名同出生年份,覺得好有緣分同感覺,而歌詞最後一句諗起自己個女,最緊要有愛,去珍惜身邊人同事物。」他亦謂音樂可以是醫人的藥:「有釋懷嘅感覺,但亦係毒藥,我唔好狀態時會不斷loop同一首歌,希望無論我嘅歌係悲情定講人生低谷,都可以畀大家釋懷感覺,搵到自己出口。」

方皓玟與胡鴻鈞分別憑《All We Have is Now》及《凡人不懂愛》奪得「十大中文金曲獎」,方皓玟透露歌曲想鼓勵大家,2020年需要有為大家打氣的歌,無論是疫情還是社會氣氛,提醒大家仍擁有當下。而胡鴻鈞表示有晚拍劇收工回家,自己幾大情緒,故就在鋼琴前創作了此曲。

「最佳中文唱片獎」男歌手是許廷鏗,他謂此概念大碟唱片令他拾回聽音樂的初心,他亦表示有一晚在社交平台回覆歌迷:「佢哋講最鍾意邊首歌,如果佢哋人生道路同我嘅歌有連繫嘅話,係最感動。」唱片獎女歌手得主是G.E.M.,組合獎得主是小塵埃。周杰倫憑《我是如此相信》奪得「十大中文金曲國語歌曲獎」。新人獎銀獎得主是ViuTV藝人駱振偉。