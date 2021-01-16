梁芷珮1拖3天倫樂　囡囡幫手養家有重賞

被網民封為「J2人妻女神」的藝人梁芷珮（Christy），憑無綫J2旅遊節目《潮什麼》系列而人氣急升，雖然已是2子1女之母，但身材仍然Fit到漏，索爆潮媽的形象更大受廣告商歡迎，接廣告接到手軟，即使在疫情下未能拍攝旅遊節目，但她不愁冇收入，先後拍了近20個廣告吸金。不過她未有顧此失彼，家庭事業兩兼顧，趁不用開工就一家人去行街享受天倫樂。

露腰背心晒身材

當日天氣和暖，她偕攝影師老公Ken接二仔及細女放學，跟着到荃灣附近的商場逛街，盡好媽媽本分。行裝輕便的她，身穿露腰背心及貼身運動褲大晒身材，老公負責孭住仔女的書包。4人先到書店，兩公婆分別陪子女揀書，之後圍着桌子齊齊睇書，場面溫馨。

未幾他們到旁邊為小朋友採購文具及食品，Ken拿着購物籃選貨，Christy見老公滿手東西，即時幫對方孭了兒子的書包，付款時，她拿出自備的購物袋裝東西，十分環保。期間她除低口罩喝水，又跪低餵女兒飲水，女兒有樣學樣要餵她飲水，氹得她笑到見牙唔見眼。之後他們轉到玩具店，她攬着囡囡揀玩具，兒子則買了1包糖果，他們都未有要膠袋，囡囡直接將新買的玩具捧在手上，一臉滿足。

Christy接受電話訪問時透露早前跟囡囡拍攝洗手液廣告，囡囡非常合作又乖巧，故買玩具給她作獎勵：「當日拍咗16個鐘，囡囡都冇扭計，佢平時比較怕醜，但佢今次表現好好，連廣告商都讚佢。」她稱非常感恩，在疫情期間接了近廿個廣告，大感幸運。