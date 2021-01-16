中文金曲：莫文蔚憑大熱《呼吸有害》贏至尊金曲

《第43屆十大中文金曲》今晚播出，莫文蔚憑《呼吸有害》奪得「十大中文金曲獎」及「全球華人至尊金曲獎」，她表示此曲可能是佔盡天時地利人和，歌曲情感及氣氛切合突如其來的環境，令大家好有共鳴，疫情時期改變大家生活方式：「我之前會填滿Schedule，但依家就知道有時要停吓，要Feel吓身邊事物，先可以創作更多更有感覺嘅作品，我多年做音樂都係想為大家帶嚟歡樂，而痛苦時就畀大家安慰。」之後她就戴罩唱出此曲，但完全無阻表演，保持一貫水準！

男歌手金獎是周柏豪，他說：「2020年好多人都話好想快啲過，但我唔想快啲過，想珍惜、盡量做好每一日，以前以為自己已經好珍惜所有嘢，原來有時會覺得啲嘢好理所當然，其實過往有啲事未盡力做好，可以再做更好，自己有少少醒覺，有啲嘢未夠好。」之後他戴罩在沒有觀眾的紅館表演，而銀獎得主則是許廷鏗。

女歌手金獎是李幸倪（Gin Lee），今年頒獎禮終「破蛋」的她更揮低「勁敵」AGA，她坦言2020年好不一樣：「好多新體會，亦係喊得最多嘅一年，痛苦、快樂、美好，好多唔同情感放喺新碟內。今年我大膽咗，經歷咗某啲情感，對感受有更深層次，感情庫亦多咗唔同顏色。」她亦謂創作上有新形態，暫時未有自由，反而多動力創作音樂令大家覺得有自由。她坦言今年會跟大家分享內心深處最真實的情感：「一直好少同大家講嘅秘密，大家以為我堅強，但我都要面對挑戰同痛苦，所以打開道門同大家一齊經歷一啲情感。」而女歌手銀及銅獎分別是鄭欣宜及AGA，而這2位歌手都未有現身。「樂隊/組合獎」銀獎得主是Dear Jane。