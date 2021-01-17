【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月初五乙丑金建日

吉時：上午5至時7時、下午3至時5時、下午5至時7時

凶時：上午9至時11時、下午1至時3時

宜：嫁娶、安床、裁衣

忌：栽種、詞訟、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、4、5、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

運勢強，做事井然有序，出勤可獲貴人支援！

金牛

異性緣超強，回應戀人的付出，可令感情升溫。

雙子

人緣佳，可藉着良好的人際關係造出佳績。

巨蟹

別具魅力，跟心儀對象交談，可拉近彼此關係。

獅子

士氣高昂，做事幹勁十足，職場上無往而不利。

處女

桃花運不錯，出門前悉心打扮，可吸引異性眼球。

天秤

為善最樂，多參與公益活動，有助帶來好運氣。

天蠍

今天或有意外收穫，與身邊人分享，可收買人心。

人馬

人氣高企，單身人士可憑個人魅力招來艷遇。

山羊

利用空閒時間進修或接觸新鮮事，有利日後發展。

水瓶

財運欠佳，要控制一下物質欲望，避免入不敷支。

雙魚

獲貴人眷顧，工作得同事幫忙，利增加正財收入。

【生肖運程】

相沖生肖：羊（42歲）

旺弱指數：（升）猴 工作順

（跌）羊 精神差

鼠

求財不乏想法，但要考慮客觀形勢，仔細分析。

牛

保持心情開朗，切勿亂發脾氣，可以討人歡心。

虎

運勢不過不失，要保持振作，嚴防小人搞搞震。

兔

謀事遇阻礙，要承擔責任，逃避不能解決問題。

龍

整體運勢向好，注重社交，工作進展將更順暢。

蛇

工作運上升，有利拓展人脈，但不要忽略健康。

馬

吃得苦中苦，方為人上人，宜糾正生活陋習。

羊

精神欠佳，壓力沉重，自信不足，處事多顧慮。

猴

運氣好轉，工作順利，要懂得珍惜支持你的人。

雞

遇疑難要懂得大膽發問，可積累經驗，有利成長。

狗

改善財運要靠積極工作，並要懂得開源節流。

豬

待人接物要保持謙遜，戒驕戒躁，好運自然來！