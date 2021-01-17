東方日報C2：前無綫員工搵女星借錢！林夏薇中伏　導演追13萬報警

無綫疑出現「騙徒」，不少台前幕後工作人員均被走數！人稱「Simon」的前TVBI經理雖然被炒數年，但經常問前同事借錢，更專向有錢女藝人埋手，曾被借錢的包括林夏薇、莊思明及陳敏之等，當中林夏薇一時心軟，借了3,000元給對方；至於導演Eddie前後共借出13萬給Simon，前日已報警求助！

昨日無綫導演Eddie於社交網大爆，指人稱「Simon」的前TVBI經理自2009年開始，至今向他共借了13萬而未有償還，前晚他已到警署報案，更呼籲眾「受害人」盡快報警。不少圈中人均留言，聲稱曾被對方借錢，其中孫慧雪戥Eddie可憐：「好嬲呀！成十幾萬，希望你追得番！」亦有攝影師留言：「我幾千蚊都爭成差唔多10年……我有個朋友都畀佢借咗5皮。」

以不同藉口借錢

Simon於無綫任職多年，主要處理海外事務，包括藝人外地宣傳及登台，平時多在電視城Canteen打躉，認識不少藝人，有指專向有錢女星埋手，貪其心軟，以漁翁撒網式向台前幕後借錢，少則幾千，多則幾萬，每次借錢藉口都會切合目標而各有不同，包括家人有病、愛犬有病、屋企有事周轉不靈等。除了Eddie外，據知他曾向林夏薇、陳敏之、莊思明、唐詩詠、黃祥興等借錢，認為他們有頭有面，不會追數。

林夏薇昨日受訪時坦言，去年10月Simon曾傳短訊問她借3,000元，指對方知道她是愛狗之人，即表示自己跟愛犬都有事，雖然林夏薇不認識他，亦從未聯絡，但心軟之下最終叫秘書過數給對方。不足1小時，對方再問她借多2,000元，合共5,000元，當時她才覺得有可疑：「其實我同佢從來冇聯絡、唔熟，只係平時喺公司見到點吓頭。當時佢借幾千，佢話要醫藥費、隻狗有事，講到咁困難，我咪借畀佢，跟住佢再問我借2,000蚊，我就冇再借喇！」並指對方至今仍未還錢。

莊思明執番身彩

眾所周知有家底的莊思明亦坦言Simon曾向她借錢：「幾萬蚊，佢話屋企發生咗啲事，我當時唔係唔想借，而係咁啱我攞咗啲錢去投資，冇太多流動資金，所以冇問佢借嚟做乜。」黃祥興表示：「佢搵過我，傳過短訊畀我，我正想覆佢時，佢就Delete咗，所以冇再搵佢。可能佢最終發覺唔應該搵我啦！（你諗住借畀佢？）少少哋我都諗住借。（佢借幾多？）佢話好困難，但冇講幾多。」

至於導演Eddie受訪時表示2009年於TVBI任職office boy，當時心軟，竟為他向財務公司借錢，結果自己欠下一身債，因此被家人埋怨，要做幾份工才還清。問到為何事隔多年後才公開此事？他表示：「曾經喺無綫canteen見過佢，但佢無賴拖數，仲話中咗六合彩會還錢。」日前他於社交平台見Simon自稱WhatsApp被入侵，覺得有人年近歲晚又出來「搵食」，擔心再有無辜者上當，故公開對方惡行。

另外，警察公共關係科回覆，警方於1月15日接獲報案，報案人指早前向人借出款項後，借款人未有履行承諾還款。警方經初步調查，未有發現事件涉及刑事成分。

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