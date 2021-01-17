【心理測驗】拌飯配搭　知你份人Nice唔Nice！

從一個人的口味，可以看出一個人的內心世界。（互聯網）

正所謂「旁觀者清，當局者迷」，一個人待人接物的方式，只有在第三者的角度，才可以看得清清楚楚，正如自己眼中認為的待人友善，在別人眼裏都未必是一致。想從新角度看一看自己，心理測驗或者是個不錯的選擇。日本網站machicon推出了一系列測驗真性情的題目，其中一條就是測待人的友善程度，不少人都說很神準，不如一齊玩吓啦！

【問題】

若要選擇一種食物放在白飯上作為配菜，你會選擇以下哪一種？

A.雞蛋

B.納豆

C.明太子

D.香鬆（ふりかけfurikake）魚粉、紫菜、鹽等混合而成的飯素

E.昆布

F.鹽辛（以海鮮魚類、蝦、章魚等海鮮及其內臟醃製而成的漬物）

【結果分析】

A.友善程度0%

你是一個自我保護意識很強的人，不喜歡被人利用或使喚，同時非常討厭失去的感覺，因此認為花時間討好別人、與人相處很不值得。但是你有時候亦會依賴別人，所以待人友善十分重要，這樣才不會被認為是一個自我中心的人。

B.友善程度80%

本性平和，不愛衝突的你，有着一顆溫柔的心。為了維持與他人的關係，有時候甚至會委屈自己，滿足他人的想法，達到別人的要求。對於喜歡的人，更是會變成對方喜歡的性格，但如果對方犯了錯，你就會變得很煩人。

C.友善程度30%

作為一個很有原則的人，不會輕易向他人妥協，會堅持自己的底線和想法。但是在一個對你有利的情況下，你亦會願意對他人伸出援手，無論面對任何事都可以冷靜的作出反應和判斷，不用擔心被他人利用。

D.友善程度10%

老老實實，你是一個有一定程度自滿的人，不會輕易與人合作，亦不輕易受人擺布。當有人拜託你幫忙時，你會思考是否值得才答應。然而對於自己喜歡的人，你卻會變成另一個人，友好而樂於助人，不過這份善意只有少數人知道，在大多數人眼中，你是一個冷漠的人。

E.友善程度100%

你是一個公認的大好人，不僅是自我認知的好，連周圍的人都認同你是一個脾氣好的人。不管是誰遇上困難都會出手相助，就算自己會有損失亦不在乎；但是世上總有一些人會利用這一份善心，所以你要小心，勿上當。

F.友善程度50%

善良而理性的你，遇到真正有困難的人會積極地幫助，但亦會拒絕不當或對你有害的事情。既不刻意迎合他人，同時亦有待人友好的心。你有能力與人保持一份良好的關係，因為你既善良又嚴謹。