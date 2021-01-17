公開SheShe戀！《慾罷不能》Francesca上載與女星咀嘴照

去年憑Netflix真人騷節目《慾罷不能》（Too Hot to Handle）上位的火辣女星Francesca Farago，昨日於社交網站公開與英國真人騷《TOWIE》女星Demi Sims的咀嘴照，公開戀情！

照片中2人身穿比堅尼擁吻，而Demi即留言回應：「LOML（一生最愛）」。至於Francesca就回應：「我的寶貝。❤️」查實早於1周前，她們已在社交網留言打情罵俏！Francesca在女友貼出的比堅尼照留言：「你係完美寶貝。」而她女友即回應：「Francesca，你係我嘅寶貝。」

Francesca的感情生活出名複雜，除了曾與《慾》男星Harry Jowsey拍過拖之外，去年秋季她亦與另1真人騷《The Bachelorette》男星Jef Holm拍過拖。之前亦曾與真人騷《Jersey Shore》男星Vinny Guadagnino被影到約會而傳過緋聞。此外，她去年亦被影到與澳洲模特兒Casey Boonstra當街親熱。愛情生活多姿多采！