疫情打擊收入　尊尼事務所為節流強制22歲尊尼仔走人

新冠肺炎爆發以來令百業蕭條，連捧紅SMAP、嵐的日本尊尼事務所亦不例外。昨日，尊尼宣布將於2023年3月31日後實施新制度，所有作為練習生的Johnny’s Jr.成員年滿22歲強制離巢「畢業」，是尊尼事務所創立60年來，首次設立年齡限制制度。

據知現時Johnny’s Jr.於關東及關西合共超過200人。事務所表示考慮到現時環境，希望年輕的Johnny’s Jr.在未來會有更多選擇，為免耽誤其寶貴時間，因而決改制度。事務所將與20歲以上的Johnny’s Jr.藝人商討今後去向，Travis Japan、浪速男子等Johnny’s Jr.組合則會繼續活動。

尊尼事務所創辦人兼社長Johnny喜多川於前年7月離世後，上任副社長的前男星瀧澤秀明，積極為公司進行改革。近年，Johnny's Jr年長成員秋山大河及山本亮太先後鬧出不倫戀及幫襯地下賭檔醜聞，加上去年因疫情取消過百場演唱會及舞台劇，旗下最賺錢的組合嵐今年休團，令事務所收入大減，外界認為此舉變相裁員。