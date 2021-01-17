前無綫員工借錢唔還　Bob硬蝕幾萬衰心軟

前無綫員工周圍借錢，台前幕後工作人員都中過招，當中林夏薇就借出5千蚊後被走數，TVB導演Eddie更為追番13萬而報警！今日受害藝人再添1人，林盛斌（Bob）向東網透露，佢先後借出幾萬蚊予對方，依家已經同對方冇聯絡。

Bob亦是受害者之一，今受訪承認曾借錢比Simon，數目約幾萬元並分3次借出：「上年1月借過2次，3月再借過1次。」Bob指對方有跟他說過還錢方法，但最終沒有兌現，他亦沒有再聯絡對方。問到為何不追數？他表示：「之前覺得佢生活有困難，屋企人又出咗事，諗住畀啲時間佢，遲啲先叫佢慢慢還。」

另外，藝人陸詩韻亦差啲中招，更晒出對話截圖：「佢上年9月有問過我借，因為同佢其實唔係太熟，知道佢已經冇喺TVB做一段時間，唔係好清楚佢現在嘅工作情況，所以我冇借到畀佢。」

劉思希指近日亦收到Simon問她借1萬元的借錢短訊，她說：「前2日先收到佢短訊，佢問我借1萬蚊，有諗過借畀佢，雖然同佢唔熟，但係佢話阿媽有事，又冇工開。不過佢最尾補一句話要保密，唔好話畀人聽，就有啲懷疑。問咗個藝人朋友，一講起佢就即刻叫我千祈唔好借，所以最尾冇借到。」