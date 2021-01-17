【全店登場】萌趣過癮造型美食用品

儘管社會問題天天都多，日子還是要過，唔少品牌亦為大家花盡心思，如Fueki不易糊君進軍香港，帶來全球首間海外分店，供應多款得意萌趣產品；又有法國名廚開設期間限定店，推出別具本土元素嘅創意特意糕點，為大家生活添上點點色彩與新味。

漿糊君首間海外概念店

日本黃色漿糊仔Fueki不易糊君（漿糊君）終於衝出日本，於香港利東街開設首間海外概念店，帶來各式各樣「日本直送」及「香港限定」商品，覆蓋衣、食、住、行，都咪話唔厲害。新店設有4大購物區，分別係防疫專區、護膚品及禮品區、食品區及祈願區，集結多款人氣文具、甜點、化妝品、首飾及T-shirt等周邊產品。場內更設有互動遊戲區，大小朋友都可以邊買邊玩。新店設有首個主題防疫產品專區，提供超萌漿糊君高機能口罩嘅用時，現場亦首度推出新印花獨立裝口罩，以及多款香港限定品包括除菌消毒棒、燈觸媒消毒噴霧等消毒小物等。鍾意食嘅巴絲打，就不要錯過一系列粟米造型及味道嘅食品，好似漿糊君招牌軟罐造型蛋糕、人氣香濃粟米味爆谷等，同場更有不少Cross-over產品添呢！另外，由即日起，於場內消費滿HK$300更可以成為會員，即享9折購物優惠，香港店更有3款「Fueki漿糊仔與朋友」嘅可愛會員卡，粉絲就咪錯過喇！

餐飲界梵高開設限定店

有「餐飲界梵高」美譽嘅名廚Dominique Ansel早前在中環商場開設港島區首間期間限定店，除供應招牌嘅法式甜酥麵包及蛋糕外，還會每周推出一款神秘產品，包括由本地精品咖啡品牌 Coco Espresso特別製作嘅冷萃咖啡，連包裝都型格獨特過人。此外，還有香港限定創意甜品，如將本土元素融入糕點嘅全新設計包點，包括「紙包檸檬茶──伯爵茶佛手柑蛋糕」及「菠蘿包──椰子熱情果蛋糕」等，外形搶眼吸睛，令人心花怒放。