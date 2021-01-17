借藝人錢冇還　Simon蒲頭唔認騙徒：冇人追我錢

昨日東網爆出無綫多位台前幕後被走數，其中同樣中伏的無綫導演Eddie爆料，指人稱「Simon」的前TVBI經理，自2009年開始向他借錢，前後借款共13萬元，因有人久久未清數，故於日前報警求助，原來「Simon」更曾以不同原因，向多位藝人包括林夏薇及莊思明等埋手借錢。

捲入借錢不還風波，Simon終於「現身說法」，今日接受東網訪問，承認因經濟問題，先後問過多位藝人朋友借錢，但他多次強調自己並不是偷呃拐騙，否認是騙徒，雖然現時誠信破產，但並非不負責任，又感謝為他紓困的藝人朋友。問到Simon為何不還錢給導演Eddie、林夏薇及林盛斌等人時，他說：「其實我個電話一路都冇改過，入行到依家都係呢個電話號碼，Eddie冇同我聯絡過，佢冇追過我，受害人可以心平氣和同我傾。（佢報咗警喎！）咁警方有冇受理到？有文件、證據可以攞出嚟。」

問到Simon為何不主動聯絡借錢給他的「債主」朋友，他聲稱是電話問題：「我之前啲電話冇back up，我換電話時好多電話冇咗，舊同事部分電話都冇咗，其實中伏係乜嘢意思呢?我係同佢哋有個deal，話settle咗、環境許可下我就會還錢，呢2、3年自己經濟陷入低潮，冇一個藝人追過我錢，咁我又何謂騙徒?」

Simon多次強調跟藝人「有deal」有協議，直言不認為是中伏：「大家係有個deal，唔屬於中伏。(唔用中伏咁用乜嘢詞語形容?)我唔知，因為我唔係專業。」再問他打算何時還錢給涉事的台前幕後包括Eddie時，他又說:「呢個我唔需要答你，呢啲係我同藝人個deal，工作同環境許可下，我會逐一歸還，我Simon唔係一個借錢唔還嘅人。」

他又指如果大家沒有他的電話號碼，可以透過多個社交平台聯絡他，又表示歡迎導演Eddie致電給他，對於Eddie已報案，問到Simon會否擔心時，他說：「唔擔心，偷呃拐騙入面，我唔屬於任何一樣，係大家你情我願下借畀我。我都想同所有藝人、受影響嘅人致歉。」