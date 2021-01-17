Simon自稱有Deal　林夏薇：佢利用我同情心！

無綫爆出被走數風波，有人稱「Simon」的前TVBI經理向台前幕後借錢，但有人遲遲字還錢，今日Simon終蒲頭，透露自己與藝人們有Deal，又說從來沒有人追過他錢，否認是騙徒！

有份借錢的導演Eddie聞得Simon指「未有被追數」，他即回應表示：「我搵過佢好多次，但2019年搵完之後就冇再搵喇，我覺得佢推三推四、毫無誠意同無懶，其實再搵佢，佢都依然繼續拖（數），有誠意嘅話係咪應該主動搵人，而唔係要人追呢？坦白講當時冇寫借據嘅，如果係咁光明正大，佢應該自己寫番，話同邊個借過、借咗幾多咁，用一個有真誠及誠意嘅方法去還錢，而唔係搵借口推三推四。佢依家搵傳媒講咁多，都係想大家感覺佢係受害者啫！」

林夏薇受訪時表示：「佢舊年話11月等份保險拎番錢，就會還畀我，到時再問我戶口號碼，當然到期都冇提過啦！佢利用我同情心冇咩好講，冇同佢Deal過任何嘢，總之借錢就一定要還，可以等佢還晒畀Eddie呢啲大數嘅，再還畀我都得。」而據Simon去年的聲帶內容，他起初以退為進借錢，指待11月尾首筆保險金到手，便會聯絡她還款，直言身體狀況麻麻，錢銀一時間周轉不靈，最後薇薇也有借錢給他。