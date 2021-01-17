《勁歌》再「雙料」攞獎！王浩信唔多謝陳自瑤

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》今晚舉行，亦是樂壇派發最後一張成績表，共頒發50個獎項。打頭陣便將歌手「大晒冷」，曾樂彤、譚嘉儀、戴祖儀、谷婭溦、施匡翹、BOP天堂鳥等齊獻唱《Over the rainbow》，不過疑似咪嘴演出。

首個獎項「人氣王大獎」由出爐雙料視帝王浩信奪得，同時他更憑歌曲《甘心替代你》獲「最佳改編歌曲金獎」，再次「雙料」擸獎！他多謝《甘》的音樂班底，更特別多謝星夢老闆何哲圖︰「好榮幸可以唱到呢首歌，本身喺劇入面係清唱，係因為何哲圖而變成翻唱作品。」又多謝支持他的Fans，不過今次就未有多謝老婆陳自瑤，令一眾觀眾未能二度「食花生」！

而菊梓喬（Hana）亦雙喜臨門，分別憑《不能放手》及《我未能忘掉你》獲2個「勁歌金曲獎」，她感謝老闆何哲圖一直揀選好歌給她，又指好開心可以唱到Cover歌。第3首「勁歌金曲獎」是胡鴻鈞的《沒身份妒忌》，期後他彈琴自彈自唱演繹獲獎歌曲。連詩雅亦接連奪2個「勁歌金曲獎」，得獎歌曲有《愛情事》及《小謊言》。

「年度最佳進步獎」金、銀、銅獎的得獎歌手分別是趙慧珊（Aka）、謝文欣及施匡翹，其中Aka講得獎感言時一度哽咽，並說可以出歌是一件好感恩的事。及後吳浩康的《愛沒懷疑》、 戴祖儀及謝東閔合唱的《夢飛翔》均獲「勁歌金曲獎」。