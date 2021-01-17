譚嘉儀揸白色氣球　陸浩明：好勁好脹吓！

《勁歌金曲頒獎典禮》繼續頒獎，公布第8首「勁歌金曲獎」時，主持人陸浩明（6號）及許文軒（Edmond）去到台下跟JW（王灝兒）、譚嘉儀及谷婭溦互動，3位女歌手手持白色氣球，由Edmond用紫外線光照射出得獎歌曲，但只有譚嘉儀的氣球有反應，6號抵死笑說︰「你個波好勁、好脹吓！」當氣球顯示出谷婭溦的作品《哭牆》字眼後，6號即重提好拍檔馮盈盈的「𤓓事」出來嘲笑，因對方於台慶當晚誤說《哭牆》的主唱是譚嘉儀，故他特別提醒譚嘉儀勿講錯得獎人名字，全場即時爆笑！

出爐男配角白彪孖龔慈恩為「最受歡迎新人獎」擔任嘉賓，因白彪早前奪男配角時講得獎感受嚴重超時，眾人笑爆叫他要把握頒獎時間，不過他一出口便說要鬧爆班候選新人，其中他笑英皇新人艾妮太Out︰「佢係幾靚女，但呢個年頭點會仲出黑膠碟？離地咗啲喎！」身旁的龔慈恩即替他「補鑊」指黑膠碟靚聲。白彪再鬧謝東閔「花心」、「一夫三妻」：「佢拍劇、撈埋娛樂節目、依家仲唱埋歌！」龔慈恩再糾正，表示謝東閔好專一，10幾年前就開始唱歌。

然後2人就頒發獎項，3位得獎者分別是謝東閔、袁偉豪及艾妮，其中袁偉豪獲獎時冧爆多謝作詞的老婆張寶兒，「唱作新人獎」的得獎是應智越，譚嘉儀憑《原來有愛》獲第9首「 勁歌金曲獎」。