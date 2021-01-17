七瀨結衣　高質胴體勁好動

投其所好係溝女嘅常用招數，所以好多男人都好怕遇到嗰啲乜嘢嗜好都冇嘅女仔，想話撩佢去玩都唔知從何入手。相反，性格活潑又好動嘅女仔，就係筆者嘅至愛，日日同佢做運動都冇Say No，咁先過癮嘛，就好似身材勁正嘅七瀨結衣，真係好得人鍾意呢！

天然G奶勁吸睛

近期日本寫真界可以話係一波未平一波又起，呢邊廂有39吋I奶女神柳瀨沙希以新名字同大家見面，另一邊廂又有現年26歲嘅七瀨結衣頻頻曝光，真係令人目不暇給！早喺2017年出道拍寫真嘅結衣，個樣可能未符合到大家對於美女嘅定義，但係笑容好親切，畀到人一份相當討好嘅感覺，而佢嘅賣點當然係身材啦！個子嬌滴滴嘅佢，身材屬於纖瘦型，但又唔係瘦到得棚骨，上圍仲有對天然極品G奶，絕對係廟細燈籠大！與此同時，阿妹嘅肌膚呈小麥色，一睇就知道佢鍾意同陽光玩遊戲，咁有活力，難怪會走去拍水着寫真。

寄情工作怕寂寞

由於結衣嘅形象健康，胴體擁有極品G奶同小麥色肌膚兩大吸睛元素，所以被稱為「出版商史上最高之肉體」，喺業界嘅人氣都唔弱。阿妹喺出道時表示要以岸明日香為目標，希望喺寫真界同演藝界取得好成績，而近排，佢又多咗一位偶像，就係I奶寫真女神菜乃花。踏入新一年，佢繼續以呢兩位寫真界女神為目標，仲話要大大增加工作量，一來想趁自己仲後生搵多啲錢，二來想有多啲人陪自己！原來佢好怕自己一個人孤伶伶，而做嘢嗰陣有一大班夥伴陪伴左右，自然冇咁寂寞。

七瀨結衣

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：35-24-35