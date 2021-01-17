夫妻檔攞獎　何雁詩唔記得多謝老公鄭俊弘

剛新婚的何雁詩及鄭俊弘（Fred）愛得黐纏，結伴出席《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》之餘，就連攞獎都要「夫妻檔」上台，同時以《血淚的磨練》及《對手戲》獲得「 勁歌金曲獎」，夫唱婦隨羡煞旁人！不過何雁詩「大頭蝦」未有於講得獎感言時多謝老公，臨獻唱得獎歌時才「補鑊」，而當輪到Fred唱歌時，何雁詩由歌手做回「小鳥依人」，含情脈脈望住台上的老公，更不時拍手支持。

2首「華語金曲獎」得獎歌是王君馨的《Casada》及谷婭溦的《該如何放棄愛》。而「傑出表現大獎」的金、銀、銅得主為林穎彤、糖妹及伍富橋，林與伍這對過氣緋聞情侶「分手」後仍難逃同台機會，更同時奪得同一個獎項，非常有「緣分」！

「最佳合唱歌曲獎」金獎由出爐馬來西亞視后龔嘉欣、羅天宇、戴祖儀及謝東閔，2個合唱版本的《逆流直上》奪得，首次唱劇歌便中獎的龔嘉欣多謝Fans支持，而羅天宇說︰「作為演員可以拎到呢個獎好夢幻。」戴祖儀落台時發生小意外，身穿的長裙被攝入舞台裝置，由謝東閔扶住解圍下台。銀獎是菊梓喬（Hana）及林峯的《低谷天堂》，當聽到得獎時她極度意外，因後者不在港，故由她代替攞獎，更爆笑說︰「好開心！不過到依家都仲未見過林峯！之前有見過嘅，但錄音同拍MV都冇見過佢，多謝佢，冇諗過可以一齊合唱，圓咗個小小夢想。」另外，銅獎是海俊傑及李施嬅的《二次緣》。