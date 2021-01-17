【賽果一文睇晒】「螢」爆莫文蔚《呼吸有害》奪金曲金獎

歌手莫文蔚憑《呼吸有害》奪勁歌金曲金獎，全場鼓掌，眾望所歸！身穿螢光綠色長裙、戴上閃爆口罩的她興奮地說︰「好耐冇試過喺呢個台同大家見面，呢首歌代表我呢20幾年嘅付出同每滴嘅愛。」她又多謝媽媽︰「好難得喺家鄉感激到佢。」

勁歌金曲頒獎典禮得獎名單

「勁歌金曲」

1.《不能放手》菊梓喬

2.《我未能忘掉你》菊梓喬

3.《沒身份妒忌》胡鴻鈞

4.《小謊言》連詩雅

5.《愛情事》連詩雅

6.《愛沒懷疑》吳浩康

7.《夢飛翔》謝東閔、戴祖儀

8.《哭牆》谷婭溦

9.《原來有愛》鄧嘉儀

10.《血淚的磨練》鄭俊弘

11.《對手戲》何雁詩

12.《找到一個人》曾樂彤

13.《我們都想旅行》洪卓立

14.《一千零一頁》李靖筠

15.《輕熟女》JW

16.《我輸不起》菊梓喬

17.《凡人不懂愛》胡鴻鈞

18.《溝渠暢泳》泳兒

19.《劫後餘生》周柏豪

20.《呼吸有害》莫文蔚

人氣王大獎

王浩信

最佳改編歌曲金獎

《甘心替代你》王浩信

年度最佳進步獎

金獎 趙慧珊Aka

銀獎 謝文欣

銅獎 施匡翹

「最佳舞台演繹獎」

BOP 天堂鳥

「最受歡迎新人獎」

1.謝東閔

2.袁偉豪

3.艾妮 Elly

唱作新人獎

應智越

華語金曲奬

1.《Casada》王君馨

2.《該如何放棄愛》谷婭溦

傑出表現大獎

金獎 林穎彤

銀獎 糖妹

銅獎 伍富橋

最佳合唱歌曲獎

金獎 《逆流直上》羅天宇、龔嘉欣、戴祖儀、謝東閔

銀獎 《低谷天堂》林峯、菊梓喬

銅奬 《二次緣》海俊傑、李施嬅

最佳唱作歌手金獎

1.胡鴻鈞

2.吳浩康

3.林家謙

最佳原創歌曲金獎

《一人之境》林家謙

最受歡迎網絡女歌星

菊梓喬

最受歡迎網絡男歌星

胡鴻鈞

年度優秀歌星

泳兒

最佳演繹男歌星

周柏豪

最佳演繹女歌星

譚嘉儀

最受歡迎男歌星

周柏豪/胡鴻鈞

最受歡迎女歌星

菊梓喬

勁歌金曲金獎

《呼吸有害》莫文蔚