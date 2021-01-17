譚嘉儀拎最佳演繹女歌星　喊到傻！

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》「最佳唱作歌手金獎」分別有3個得主，分別為胡鴻鈞、吳浩康及林家謙，其中林家謙更憑《一人之境》擸走「最佳原創歌曲金獎」，雙喜臨門！菊梓喬（Hana）及胡鴻鈞先後奪得「最受歡迎網絡女歌星」及「最受歡迎網絡男歌星」，兩者更同時憑《我輸不起》及《凡人不懂愛》追加一個「勁歌金曲獎」。

今年度新增設「年度優秀歌星」獎項由泳兒奪得，加上第18首的「勁歌金曲獎」亦是她《溝渠暢泳》的囊中之物，她特別要感謝工作團隊︰「2020年開始行呢個另類（暗黑）路線，佢哋畀咗好大支持我，用力支持同宣傳，打造呢條路。」

譚嘉儀首次奪得「最佳演繹女歌星」，當她聽到獲獎一刻即時掩面爆喊，又跟坐旁邊的連詩雅握手，然後喊住上台︰「我真係好開心可以攞呢個獎，今年係我入行10年，頭幾年冇乜機會唱歌，多謝喺網上聽我唱Cover，當我喺迷網時帶我入星夢嘅Herman（何哲圖），幫我實現音樂夢想。」又謂上次獲獎忘記多謝家人好後悔，還特別感謝天上的爸爸︰「因為佢我先鍾意唱歌，希望佢喺天堂好開心咁睇到我拎個獎。」隨後即收起眼淚演唱，十分專業！

同時周柏豪亦首次奪得「最佳演繹男歌星」，兼憑《劫後餘生》獲「勁歌金曲獎」，因他去年獲 「最受歡迎男歌星」 及「勁歌金曲金獎」，成勁歌大滿貫男歌手！他發表得獎感言時多謝家人：「我非常愛你哋，只要你OK，我就OK!」不過他自爆唔開心，因為身邊有朋友突然離世：「本來有個朋友今晚會出現，但佢去咗另一個地方，希望佢一路安好。」