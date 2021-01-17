唔擔心倒戈得罪TVB！黃德斌：又冇話決裂反面

藝人黃德斌2017年離開無綫後轉戰影圈拍過令人留下印象的作品《逆流大叔》、《拆彈專家2》等。今年他首度為ViuTV拍攝劇集《太平紋身店》，飾演退隱的江湖大佬！開工時最令他頭痛的是要為霸氣角色黐上大鬍子，笑謂黐鬍鬚辛苦過演戲，他說：「每日要黐住鬚10幾個鐘，黐到皮膚都損晒。」

「型佬」德斌一直被讚逆齡生長，今次要化上老妝，面對未來的自己，他笑說：「老都冇乜嘢，可能係經驗多啲，呢個係人生必經過程。唔係依家先開始諗吓人生，經驗、歷史話畀你聽，做人唔好咁執着，依家比年輕時候會簡單啲，可以話愈嚟愈簡單，面對嘅嘢已經咁複雜，做番自己嘅時候希望可以簡單啲，咁會舒服啲。」

講到拍攝ViuTV劇集與TVB相比時，德斌說：「今次好似拍電影咁拍，拍攝時間舒服啲，唔使外景接廠景，不過，拍嘢都係咁啦，依家TVB劇都好似電影咁拍。」效力無綫多年的他被問到可有情意結回巢拍劇？他坦言不擔心「倒戈」開罪無綫：「離開之後TVB都搵過我、問過我檔期，但係就傾唔成。當然有興趣，做演員只係想做啲自由啲嘅嘢，冇話同TVB決裂、反面，搵我先算啦，咩公司、咩地方都冇所謂，反而會諗角色有冇得玩，合作係咪開心。」演過無數角色的他希望未來能演喜劇，他笑說：「唔好成人咁辛苦、咁沉重、咁悲劇啦。」

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鞋：HOKA