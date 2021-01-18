是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月初六丙寅火除日

吉時：上午5至時7時、上午9至時11時、下午5至時7時

凶時：下午1至時3時、下午3至時5時

宜：移居、理髮、掃舍

忌：祭祀、作灶、納畜

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、7、8

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

從事創意行業者有財運，工作肯聽意見更有利。

金牛

工作進度不似預期，解決難題要多發揮想像力。

雙子

事業上不乏賺錢機遇，出勤有機會遇上貴人。

巨蟹

財運平平，勿亂花費，投資應採用保守策略。

獅子

心情佳，工作表現獲賞識，賺錢觸覺異常靈敏。

處女

不乏機會接觸異性，但單身者不適宜急於表白。

天秤

人際關係出現小問題，說話要有禮和婉轉一點。

天蠍

思路清晰，有機會賺外快，工作上要多動腦筋。

人馬

易出現人事管理問題，待人接物最好委婉一點。

山羊

事業運平穩，偶有小人攪局，幸獲貴人化解。

水瓶

內心充滿正能量，加上有外援，工作問題不大。

雙魚

感情路上患得患失，宜注意溝通，控制脾氣。

【生肖運程】

相沖生肖：猴（41歲）

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）猴 運氣差

鼠

職場上要懂得跟夥伴互相協調，難題可望化解。

牛

感情升溫，另一半體貼入微，撒一下嬌也無妨。

虎

心情不錯，做事態度積極，穩中求勝冇難度。

兔

職場上不乏發展機遇，謹記跟夥伴好好合作。

龍

求財不要偷懶，但要注意休息，以免影響健康。

蛇

工作運上升，但要保重身體，留意皮膚問題。

馬

異性緣與桃花運俱佳，工作上可獲貴人指點。

羊

能力得以發揮，工作變得輕鬆，但不要大意。

猴

是日沖煞，整體運勢下降，易與上司鬧意見。

雞

愛情運上升，留意自身態度，好事自然來！

狗

按既定計劃辦事，可提升效率，減省麻煩。

豬

參與應酬活動可獲利，但別介入人事糾紛。