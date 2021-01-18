遭蔡思貝降呢朋友　胡鴻鈞：要檢討自己

歌手胡鴻鈞（Hubert）在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》後台接受訪問，提到緋聞女友蔡思貝奪得視后，他稱仍未有機會跟對方慶祝：「佢未得閒，我都未。我要恭喜佢，戥佢開心，現場有喺佢身邊叫佢加油，我之後都有傳短訊恭喜佢。（佢話同你唔同範疇喎！）的確係，佢係藝人，我係擅長唱歌，演戲方面要努力。（有冇請教思貝？）有互相分享大家嘅專長，佢有問我唱歌，我有問佢演戲，大家有溝通，佢唱歌有天分，但我叫佢唔好唱，唔想佢搶我飯碗。」

對於有傳思貝被有米老闆力追？他坦言有留意報道，問到會否感不快？他說：「我冇，呢個圈人紅是非多，佢剛攞完個大獎。（覺得係是非？）係新聞。佢喺工作同生活上都好獨立，靠自己。（獨立成點？）佢好叻，身邊人關心佢多過佢關心自己。（嗰個人係你？）佢有好多。」問到兩人關係時，Hubert以好朋友來形容，但講到思貝將他由好朋友降呢為朋友，他笑言：「我要番去檢討吓自己，可能我當所有朋友都係好朋友。（佢係咪好耐冇借你家姐架車用？）我都唔係好清楚，最近冇，唔係好耐嘅事，佢都唔好意思，我話好朋友之間互相幫助冇問題。」再問思貝是否有新戀情？他笑謂：「我關心自己有冇新戀情多啲，有會同大家分享。（你依家單身？）我都係唔回應喇！（冇新戀情，但係有舊？）我仲係同父母一齊住，冇新舊之分。」