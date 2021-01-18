39歲攞新人獎　袁偉豪怕被話肥腫斷食2日

藝人袁偉豪（Ben）在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》獲得「最受歡迎新人獎」，他稱首次在公司奪音樂獎感覺得意，問到39歲才獲新人獎，可會感尷尬？他坦言：「以娛樂圈嘅年資嚟講係遲，但音樂上係去年先開始做自己鍾意嘅音樂，所以名義上都係新人。」他指覺得做音樂跟拍戲大有不同，面對的人及工作方式分別大，問他更享受拍劇或是唱歌？他說：「我好享受唱現場，同樂隊合作。（叫公司出多啲歌畀你？）我會自己寫歌同製作。」

另外，Ben日前因被網友嘲婚後狀態大不如前，並以醜男形容他，令他在社交網爆seed反擊，問到是否仍餘怒未消？他直言：「嬲就嬲完，過咗就算，但情緒仲有少少低落。覺得件事好似沒完沒了咁，坦白講我可以唔理，但我重視佢哋嘅評論，集合咗3年嘅評論，我已經忍咗好耐，畀啲回應大家。我知道只係好小撮朋友，但我冇得罪佢哋，有時太苛刻累積咗好多負能量，我都唔想屈到自己唔舒服同唔開心，呢個時代同社會可以表達自己意見，大家都有自由，我都講過佢哋嘅批評令我做得好啲，但有時冇辦法踩完10幾個鐘又做嘢。（咁今日有冇敷定面膜？）我2日冇食嘢，費事又被人話肥腫，唔使踩得太盡。」

問到太太張寶兒有否安慰他，他稱其實是對方將有關網上批評轉發給他：「佢叫我唔使放喺心，我本來冇理，但我臨瞓前手多打咗篇嘢宣洩吓，我都冇其他傾訴對象，雖然我身邊有個好老婆，總之我係重視佢哋先回應佢哋。」