東方日報C1：《勁歌》破天荒！周柏豪胡鴻鈞封雙歌王

「男神」周柏豪跟「唱家班」胡鴻鈞齊奪「最受歡迎男歌星」，破天荒「起雙飛」！憑5個半獎成全晚大贏家的菊梓喬，大熱3奪「最受歡迎女歌星」；莫文蔚的神曲《呼吸有害》橫掃本年度樂壇4個頒獎禮，成為本年度「金曲金獎」。

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》昨晚隆重舉行，全晚共頒發51個獎項，周柏豪及胡鴻鈞爭崩頭的「最受歡迎男歌星」，最終皆大歡喜齊齊瓜分殊榮，當中柏豪是冧莊，胡鴻鈞則首度稱王，創出《勁歌》打孖上獲獎的歷史紀錄！菊梓喬（Hana）在「宿敵」吳若希缺席兼零對手下，以大熱姿態3奪「最受歡迎女歌星」，「金曲金獎」則由莫文蔚的洗腦歌《呼吸有害》勝出，眾望所歸！

Hana連奪「最受歡迎女歌星」及「最受歡迎網絡女歌星」，領獎時眼泛淚光多謝妹妹。同時捧走3個金曲獎的她，更憑與林峯合唱的《低谷天堂》奪得「最佳合唱歌曲」銀獎，由於林峯不在港，她獨自領獎並笑說：「好開心，不過到依家都仲未見過林峯，之前見過嘅，但錄音同拍MV都冇見，多謝佢，冇諗過可以合唱，圓咗個小小夢想。」

龔嘉欣踩過界捧獎

柏豪成為《勁歌》第一個大滿貫歌手，去年首奪「金曲金獎」，昨晚則連攞「最受歡迎男歌星」及「最佳演繹男歌星」，他說：「多謝支持周柏豪嘅朋友，多謝家人，我非常愛你哋，你OK我OK，我有啲唔開心，因為有一個朋友本來要出現，但佢去咗另一個地方，希望佢安好。」

首奪「最受歡迎男歌星」的胡鴻鈞，兼奪「最受歡迎網絡男歌星」及兩個金曲獎，更大晒琴技自彈自唱《沒身份妒忌》。而「最佳合唱歌曲獎」金獎由出爐馬來西亞視后龔嘉欣、羅天宇、戴祖儀及謝東閔兩個合唱版《逆流直上》奪得，首次唱劇歌便中獎的龔嘉欣多謝Fans，羅天宇則說︰「作為演員可以拎到呢個獎好夢幻。」戴祖儀落台時，長裙一度攝入舞台裝置，幸得謝東閔扶住解圍。

頒獎禮亦有小插曲，主持陸浩明（6號）及許文軒走到台下跟手持白色氣球的JW、譚嘉儀及谷婭溦互動，許文軒用紫外線光照射出得獎歌曲時，只得譚嘉儀的氣球有反應，6號即大講有味笑話說︰「你個波好勁、好脹吓！」

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