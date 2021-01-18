【朱敏瀚點算？】余思霆孖黑衫男夜蒲纏綿任摸

前華姐余思霆最近到台灣拍攝節目，男友朱敏瀚就身在香港，雖然女友不在身邊，不過佢啱啱拎埋「飛躍進步男藝員」獎，咁多人同佢慶祝都不愁寂寞。月初，余思霆孖住由香港回台灣發展嘅歌手劉子碩到夜店夜蒲，當晚劉子碩社交網就晒出佢哋出去玩嘅片，見到大家都好規矩，點知今日就有影片流出，更見到余思霆喺夜店同1位黑衫男纏綿！

片中余思霆身穿白色貼身露背背心熱舞，衣着似足當日佢同劉子碩夜蒲嘅打扮，似乎係同一晚拍攝嘅。只見余思霆34C豐滿上圍起伏跌宕，身後仲有位黑衫男同佢忘情共舞，2人愈跳愈埋，黑衫男更索性從後攬實佢，左手大攬纖腰，右手就於近下體與臀部游走，而余思霆表現受落，一啲都冇抗拒亦冇推開對方，反而更繼續大扭纖腰，挺胸趷籮繼續跳！

其實余思霆同朱敏瀚一直都未有間斷咁聯絡，佢哋最近先喺社交網互動，見余思霆揸住長槍晒相留言：「一次就中！你真的很棒！一定可以的！ #只有更努力 #霆霆小宇宙」朱敏瀚即刻回覆女友，語帶雙關留言：「這個標題可以很多意思⋯⋯」余思霆再回男友：「野孩子都是這樣說話的，我說我這射擊真槍真的是百發百中！對得起『遊戲小公主』這個稱號！（你們以為是甚麼意思？）」