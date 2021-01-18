一級能源標籤　Imarflex伊瑪牌家用冷凍庫

【特約報道】近年相信大家都習慣「自煮」生活，少不免會囤積一定的米糧凍肉。平時一向夠用的雪櫃冰格，如今竟然經常不夠空位，難道要換雪櫃才能解決？

與其大灑金錢更換更巨型的雪櫃，倒不如針對性出擊，添置一部家用冷凍庫吧！市場上大多數雙門雪櫃，冰格容量只有40多至60公升不等，多買幾包急凍肉就容易爆滿。再者，一般家用雪櫃的冷風普遍由冰格流向下層，最多只可放到八成滿，不然有機會導致下層不夠凍的情況。

家用冷凍庫（俗稱冰櫃）正好解決冰格容量不足的問題，今次介紹的Imarflex 日本伊瑪牌家用冷凍庫，就提供40公升（IRF-40K）與80公升（IRF-80K）兩款型號，即使是40公升款式，幾乎已經提供一般雪櫃的冰格容量，輕易存放多一倍的急凍食材。以雪藏雞翼為例，40公升足足可以放到11包1KG的袋裝雞翼，應該足夠三人家庭食足一星期了！80公升容量更加是翻倍，4人或以上家庭就最合用。

家中多了一部冷凍庫，會不會浪費了現有雪櫃的冰格呢？當然不會，因為大家可以將食材分類，例如將生、熟食品分別存放於冷凍庫與雪櫃冰格，處理食材更加衞生可靠。而相比起一般雪櫃冰格，家用冷凍庫內籠四正、沒有加入分隔板，方便大家放滿食材。對於較大型的食材，例如斧頭扒、長腳蟹等等，以往雪櫃冰格難以容納，如今可以輕鬆放進冷凍庫了！對於近日添置了氣炸鍋、蒸氣焗爐的用家，不再需要再受到食材的局限，簡直是如虎添翼!！

功能方面，日本伊瑪牌家用冷凍庫採用85 ̊上掀式門，比市面上趟門設計多一重保溫膠邊，所以保溫能力更強，亦不容易因漏氣而結霜。即使已經塞滿食材，仍能保持庫內溫度於-18℃或以下，並非其他產品可以比擬。

家用冷凍庫跟雪櫃一樣是24小時長開的電器，但坊間部分冷凍庫卻是「食電怪」，竟然只有五級能源標籤。Imarflex 伊瑪牌是全港首款取得一級能源標籤的家用冷凍庫，根據機電工程署的資料，40公升（IRF-40K）的每年耗電量僅66kWh，80公升（IRF-80K）僅為83kWh。

反觀市場上某款五級能源標籤的42公升型號，每年耗電量高達526kWh，幾乎是Imarflex 伊瑪牌40公升型號的8倍！正所謂小數怕長計，大家選購家用冷凍庫時，記得留意能源效益，長遠可以節省一筆電費，精明的消費者自然識揀。

新機到埗之後，拆盒後請先放置3至4個小時再駁電，避免開機前管道內仍有冷凍油積存，否則有機會令壓縮機閥片受損。

首次開機建議將調溫旋鈕轉至"7"（最大），等待3~4小時快速製冷。放入食材後，將調溫旋鈕轉至"5”，比較慳電之餘，亦可持續保持低溫。

冷藏櫃設有掛籃，可整個連提起，方便處理下層食材。使用時亦可按個人需要，另外購買儲存盒作食材分隔用。

除霜建議每個半月一次，清走食材、關機、打開上蓋等霜自行溶化（毋須剷霜，以免刮破保溫層物料），最後打開底部排水塞排水即可。

建議零售價: IRF-40K (40公升，HK$2,199) / IRF-80K (80公升，HK$2,999)

產品保養: 12個月收送保養服務

查詢電話: 2422-1244 (WhatsApp: 6279-1741)

零售地點: 千色citistore (荃灣/元朗/屯門/將軍澳店)、張毛記電業、香港電業城、亞細亞石油氣工程有限公司 …等

網購商戶: 日本城網購、Pricerite實惠網店(香港)、ASK直銷城、HKTVmall …等