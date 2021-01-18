Ryan和Apeach孖住嚟 陪你抗疫

久經訓練，大家已經由抗疫新手變成老手，奈何至今疫情不但未受控，還出現了變種病毒，防疫的保護工具真係多多都唔夠；除了戴口罩和勤洗手之外，不少人都會置入一些設備來加強保護，韓國Kakao Friends推出了一系列的抗疫電子產品，模樣激萌就不用說了，而且可以循環再用，夠經濟又切合環保原則。

把萌值與實用值並存

這一系列的產品分別有Ryan和Apeach的自動給皂機，紅外線感測，減少接觸、角色大頭LED指示燈及機頂扒着抱着泡沫的迷你角色玩偶，外形可愛又實用。Ryan非接觸式掃描體溫計，大頭的Ryan是體溫計的蓋，加上非接觸式設計，更加方便衞生。另外可以測量物體的溫度，例如嬰兒的食物、浴缸水和沖咖啡的水溫等。至於Apeach智慧空氣淨化器，花瓣搖曳的造型加上在花下休息的Apeach，充滿大自然感覺，角色以磁鐵吸力固定，可以拆下。特設3個模式，適用於不同的環境，亦可連上手機操作。Ryan便攜式消毒器，手持鏡子的設計，前面是角色大頭，扭開後板即可見到殺菌紫外線燈，適用於不同物品。

以上介紹的4款抗疫電子產品均在Kakao Friends 官網有售，價格由39,000韓圜（約HK$278）至209,000韓圜（約HK$1,490）不等，想把萌值與實用值並存的它們帶回家嗎？