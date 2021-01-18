周柏豪唔當胡鴻鈞勁敵：呢個想法好落後

歌手周柏豪在勁歌金曲頒獎禮，破天荒與胡鴻鈞雙雙奪得「最受歡迎男歌星」，他坦言不覺得獎項被分薄：「係開心嘅，私底下我哋係老友，成日一齊打波食飯，睇到朋友一日一日進步係開心事，上年我都專心照顧屋企比較多，1首作品都能夠攞到呢個獎好開心。（但獎項被瓜分一半？）唔好咁講，公司覺得我哋都值得受到嘉許。」問到可覺對方是勁敵？他就謂：「今時今日仲覺得人哋係勁敵係好落後嘅想法，做好自己先，唔好同咩人鬥。」

問到今年可會放多些時間在音樂上？他笑言要視乎情況：「睇住個女由唔識行到啱啱識行係非常好玩，好大個家庭要照顧，要搵奶粉錢努力工作，不過好多嘢都唔係為錢。」他亦謂希希望繼續做好自己，首要是照顧好家人，會繼續做歌拍劇。

另外，講到他發表政治立場惹來評論，他表示：「有好多朋友關心我，冇咩可以回應，我繼續照顧好屋企人就ok。（有粉絲同你割席？）多謝佢哋咁多年支持，會繼續努力話畀所有人聽係點樣。（但有冇唔開心？）見到支持我嘅人會對自己失望當然唔開心，但我都繼續向前行，唔可以為唔開心事影響將來嘅嘢同團隊工作，我背後有好多人同我一齊工作，我嘅狀態會影響到我嘅團隊同工作人員，所以站喺台上我一定要有信心，屋企人畀我最大能量，尤其是個女，佢開心、安全、平安就係我呢2年嘅最大目標。」