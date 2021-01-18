大法Get！JW轉桃花搵有米男友　趙希洛摸陸永轉運

作為藝人當然希望運勢好，林盛斌繼早前推介用長銀包改善財運，最近就話將自己所想寫下貼於牆上，每日望下就會有意外收鑊，東網今次訪問藝人們可曾試過或聽聞最騎呢的轉運大法？當中實際成效又如何呢？歌手王灝兒（JW）最實際，跑轉桃花圈便搵到個男友返嚟，她說：「做娛樂圈好需要人緣，當時未有男朋友，就想遇到一段好姻緣，聽前輩話要圍住一棵真嘅大桃花跑圈三個圈，嗰時我要飛去外地，喺機場有一棵即刻照做，之後果然遇到現任男友，同埋都覺得我喺娛樂圈人緣都OK，所以証明呢一招好似幾work。」

趙希洛則表示：「我聽過最騎呢嘅開運大法就係性交轉運，呢個都係喺《金宵大廈》到聽番嚟，佢哋話事實上真係有呢啲事發生過，所以每次見到陸永都會摸一摸佢，因為佢喺套劇演『金丁』，結果舊年攞咗個『最佳女配角』。」

崇日一族的蔣家旻就說：「平時去日本神社拜神，祈求工作同感情順利，1年之後再去還神，會將舊嘅御守擺低，跟住再用個新御守拜神，So far都幾好。」

而彭慧中透露家中有棵碌柚樹，家人習慣年28洗邋遢以碌柚葉沖涼：「由細到大都咁做，咁就可以趕走晒啲唔好嘅嘢，迎接新嘅1年。」

劉溫馨向大家分享貼士，認為保持屋企好乾淨整齊，心情好之餘，運情也隨之變好：「大家如果好忙冇時間，床要鋪得好整齊，地板盡量減少擺雜物，個窗要抹得好乾淨，廁所一定要Keep住整潔，咁所有嘢都會好順利。」