商台清潔工確診新冠肺炎　森美做足防疫唔擔心

新冠肺炎疫情確診個案再次反升，商業電台一名清潔工被列作初步確診個案。商台回應傳媒表示：「本台已安排檢測中心明天到商台免費為員工進行病毒檢測。如未能出席進行測試之員工，亦必須於明天內自行外出檢測。而由今日起，所有電台訪問將盡量改為電話訪問，待本台消毒及所有員工檢測後再作評估。」

DJ森美表示跟清潔工沒有見過面，故沒有直接接觸：「見其他女工工作嘅時候都有戴晒口罩嘅，佢哋做清潔好注重衛生，都唔太擔心。」他亦指電台防疫措施做得非常足：「我做完節目都有即刻消毒間房，我哋3個人做節目都有戴口罩，中間仲有塊膠板隔住其中1個同事，每次轉咪都會消毒。」又自言一做完節目就即走，返到屋企亦會先洗手：「過去1個禮拜都冇同其他同事長時間逗留、傾偈、開會。」

問到會否再做檢測？他表示因為今日有工作的關係，上星期五已做過1次深喉唾液測試：「自己本身都有啲快速測試，如果有同事擔心、需要嘅話，我都會畀佢哋盡快做快速測試，互相幫助，應該都OK嘅。」對於電台明日會安排檢測中心免費為員工進行病毒檢測，森美指都會返電台進行測試：「其實我上星期五做過（深喉測試）之後都冇再返公司，係今日都先返，但嗰個員工已經冇返工。」對於電台明日會安排檢測中心免費為員工進行病毒檢測，森美指都會返電台進行測試：「其實我上星期五做過（深喉測試）之後都冇再返公司，係今日都先返，但嗰個員工已經冇返工。」

而節目《口水多過浪花》4位主持，包括鄭裕玲等，在網上貼出合照，指快速測試結果全部為沒有確診。鄭裕玲今日繼續返電台開咪，並於主持的電台節目報平安，期間她特別多謝馮盈盈日前送她1盒快速測試劑，故今早一得悉電台有清潔工初步確診後，就帶回電台「派街坊」：「如果要去政府嗰啲排隊檢測起碼要2、3個鐘，3點要開咪就趕唔切，多謝馮盈盈喺頒獎禮嗰日送咗盒快速測試畀我，佢話第1次合作小小心意，依家係好難先撲到，收咗都未開始用、未驚，為咗大家開咪安心就帶番嚟。」

然後她爆笑指因為要找個開揚地方做測試，就「拉大隊」上天台：「返咗電台10年都未上過天台，上到去都冇心機欣賞風景，見到1張枱同3張櫈就拆嘢做測試。」又笑指快速測試棒猶如驗孕棒：「等結果嗰陣好似做阿媽咁好緊張，唔知有定冇！」