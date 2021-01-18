全新日韓輕食小店　醫肚Hea歎之選

OL長時間坐在辦公室，午餐食太多怕變肚腩，又或偶然工作至下午，感覺肚空空，但又唔想吃得太Heavy，簡便的輕食似乎是個不錯的選擇，近日有以日系及韓風為主題的輕食店開幕，無論是熱辣辣的熱湯，又或是速食之選的飯糰或地道Fusion和食或飯卷都有得揀，隨時隨地醫肚都無問題。

暖笠笠湯飲

天寒地凍，最好來一碗滾燙的熱湯，上環開設的日式輕食湯飲店Misoup，或者滿足到你的要求。小店每日會提供不同的中日湯品，除了味噌湯和粟米湯，還有中式的蓮藕牛蒡核桃栗子湯，姬松茸乾貝燉老雞湯、粉葛茯苓牛大力燉瘦肉湯、海底椰蓮子雪梨燉豬展湯、花旗參石斛田七燉竹絲雞湯或海帶黃豆燉排骨湯。除此之外，還有多款刺身包，日本直送刺身配蔬菜和秘製醬汁等配搭製成刺身包，包括有藍鰭吞拿魚、三文魚和吞拿魚蓉，還有多款熟食和素食選擇，而且有分輕食和大盛的分量，可按需求選擇。

多款飯糰系列

觀塘開設的日式飯糰店味覺堂，選用日本原產大米來配合各種食材，製作出不同系列的壽司飯糰，大熱的有拖羅魚蓉他他醬、拖羅魚蓉蘿蔔漬、香葱拖羅魚蓉、吞拿魚醬油漬、左口魚裙邊芥末漬和松葉蟹味噌等，味飯飯糰系列則有XO醬櫻花蝦鮑魚、雞五目和山菜 3款口味。選用了大麥、糙米、黑米、赤米、藜麥、玉米、糯米、豆、高樑、芝麻等製作的十六穀米健康系列，配合山菜、芝士雞肉、味菜肉鬆及鹿尾菜4款口味，飽肚又養生。紫菜飯糰系列有壽喜燒安格斯牛肉 、麻辣肉燥 、麻辣牛肉 、泡菜豚肉、台式滷肉和龍蝦沙律等。另外還有關東煮、湯品和冷泡茶供應，選擇多元化。

Fusion特色輕和食

銅鑼灣去年首間以日本登山滑雪勝地白馬村為設計理念的木系小屋Lounge Hakuba內，早前開設了品牌全新副線的日本輕食Cafe THE ALP，主打以日本食材炮製的地道日本Fusion輕食及優質咖啡與特飲，好似招牌蕎麥麵碗，有日式蛋卷、照燒雞、南瓜及白馬村特產蕎麥麵等，是別具特色的Brunch。其他菜式有登山牛肉飯、牛肉洋葱三文治、牛油果蓉配菲達芝士酸種麵包多士及甜花生醬脆皮雞錘等。小食款式亦相當多，好似柚子蜜糖雞翼和炭火串燒，前者用的醬汁乃由店家自家秘製，柚子和蜜糖味道完美融合；而後者的炭火串燒則用上日本清酒及秘製醬汁醃肉，分別有豚肉及雞肉串燒等可供選擇，味道鹹鮮惹味。咖啡方面，單是House Blend便是危地馬拉及巴西入口咖啡豆烘焙而成，入口帶紅糖、朱古力及柑橘果味；另有一系列季節限定的單品咖啡供選擇，更有多款特調咖啡特飲，好似印度奶茶拿鐵及薄荷青瓜梳打等，喜歡嘗鮮的就不要錯過了。

型格飯卷

中環的Rollin以韓式飯卷作主打，餡料包蘿萬有，如韓式魚餅豆腐卷、生酮蛋沙律、意式肉腸、英式早餐和松露牛肉等選擇，最攪鬼是外賣盒的設計恍如運動鞋盒，單憑造型玩味十足，拎外賣回家或辦公室都無人知。另外還有原味、抹茶、朱古力和果味迷你卷蛋蛋糕和不同口味的梳打，配搭可以日日不同。