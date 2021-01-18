當司棋姐遇上思琦姐　佢哋有咩共通點？

藝人楊思琦喺社交網上載同李司棋嘅合照，佢留言：「哈哈哈， 我也很喜歡司棋姐！

很希望將來有機會能我尊敬的司棋姐合作呢！」呢個組合合體，引起唔少話題，有網友留言話想睇兩代「司棋」合作！

而咁啱，無綫劇集《溏心風暴之家好月圓》近日喺深宵時段重播，除咗劇中演員卡士強勁外，年輕版人選亦非常特別，搵嚟同「荷媽」李司棋撞名嘅楊思琦飾演其後生版。娛樂圈中有兩代「司棋」，70歲嘅李司棋一直有「司棋姐」之稱，而2001年楊思琦參選港姐時因與對方撞名，而被笑稱「思琦姐」。年紀較輕嘅思琦強調自己只係「思琦妹」，呢個稱號更因而深入民心。其實二人除咗個名相似之外，而無獨有偶嘅係，佢哋亦有好多共通點！

二人同為選美出身，楊思琦喺2001年香港小姐以大熱姿態奪得冠軍，更連獲得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」等6個獎項，成為21世紀單屆獲獎最多嘅港姐。而李司棋以「高荊慧」之名於1968年參選港姐，最後更喺「香港公主」組別贏得冠軍。

佢哋都喺無綫參與唔少劇集演出，更獲得獎項，演技備受肯定。楊思琦分別於2004同2006年《萬千星輝頒獎典禮》中，分別憑劇集《無名天使3D》「唐寶兒」一角及《隨時候命》角色「周小娟」，獲得「飛躍進步女藝員」及「最佳女配角」獎項。而李司棋於2007和2008年《萬千星輝頒獎典禮》中，分別憑劇集《溏心風暴》角色「凌巧」及劇集《溏心風暴之家好月圓》角色「鍾笑荷」，獲得「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」獎項。

然而，佢哋同樣喺愛情路上飽受挫折，楊思琦曾與李泳豪拍拖9年，但佢因喺2011年搭上「空心老倌」吳帥珠胎暗結，突然單方面宣布與李泳豪分手。佢產女後與吳帥分道揚鑣，親自湊大女兒楊卓穎，去年再誕下囝囝Kody，不過從未公開仔女嘅父親身份。另一廂，李司棋經歷過兩段婚姻失敗。1971年，佢與法醫葉志鵬結婚，隨後迎來女兒葉子青，可惜於1989年發現對方有第三者提出離婚。1992年佢與何偉強再婚，但婚姻只維持三年便分居，1999年離婚。