新鮮體驗！酒店房內採摘士多啤梨

每年1月至3月到日本旅遊的話，很多人都不會錯過於當地農場親手採摘士多啤梨的機會！想搞搞新意思，感受與別不同採摘體驗的話，則不妨前往千葉縣千葉市，當地的新大谷幕張酒店（Hotel New Otani幕張），即日起至3月31日推出名為STRAWBERRYCATION的主題住宿Plan，讓大家一嘗在酒店房內探摘士多啤梨的滋味，再加上悉心布置及相關美食，無論入住或打卡都得到大滿足！

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主題布置 樂趣無窮

新大谷幕張酒店的STRAWBERRYCATION住宿Plan，簡單講係讓你盡情享受被士多啤梨包圍的感覺。踏入以士多啤梨為主題的客房，可以見到床上有長約1米的士多啤梨大氣球等裝飾，就連Cushion、枱燈等都係相關形狀，營造出一個可愛空間。不過最特別是房內為每名住客各準備了一籃子士多啤梨，及掛起了數條裝有大量木夾的繩子，大家將籃子的紅色果實吊起後，便可享受與別不同的採摘士多啤梨樂趣！意猶未盡的話，可選擇額外將早餐券加￥1,815（約HK$136）換成士多啤梨Room Service主題早餐，提供士多啤梨鬆餅或法式多士，配以士多啤梨薑特飲或香檳，令人十分回味！而浴室亦備有士多啤梨Bubble Bath浴劑，大家可以來趟果香滿溢的泡泡浴。2人一房每晚￥33,000起（約HK$2,475）。

Hotel New Otani幕張

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溫室野餐 果香四溢

位於兵庫縣的淡路島農產品相當豐富，除了馳名的洋葱外，亦有不少農場種植士多啤梨，並可讓遊客入內採摘。其中名為GREENARIUM淡路島的士多啤梨園，即日起至5月31日期間推出了另類的士多啤梨野餐活動！園區為參加的朋友提供野餐墊、迷你枱櫈等野餐設備，並送上一盒士多啤梨，你可在暖笠笠、種有紅臉頰、章姬及Oicberry三款品種的溫室內，邊抬頭望着士多啤梨、邊聞着果香悠閒地野餐。而場內更會售賣咖啡及多種輕食，讓你毋須任何準備即可享受野餐樂趣。另外你可額外付費在場內採摘士多啤梨，甚至可安排利用摘下來的果實炮製甜點。入場費每位￥1,000（約HK$75）。

GREENARIUM淡路島

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Barbie聯乘 甜品Buffet

要令士多啤梨之旅變得圓滿，又點少得盡情狂吃的自助餐？位於東京的The Strings表參道酒店，其二樓餐廳GRAMERCY HOUSE即日至2月28日舉行「STRAWBERRYHOLIC~Barbie in Paris~」甜品自助餐。餐廳已經是第三年和女生們最愛的時裝娃娃Barbie合作，今年以巴黎為主題，將馬卡龍、撻、奶凍等源自法國的甜點，以日本當造的士多啤梨點綴，賣相誘人。必吃之選有士多啤梨味道香檳啫喱、士多啤梨&蘋果慕絲、士多啤梨Cupcake及水果酥餅等等，而且更出動「第四種朱古力」紅寶石朱古力來製作朱古力噴泉，整個空間都被士多啤梨的酸甜香氣包圍，教人如何抗拒？大人每位￥4,800起（約HK360）。

STRAWBERRYHOLIC~Barbie in Paris~