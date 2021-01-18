專家教路！大掃除要揀啱吸塵機+保養貼士

【特約報道】香港人習慣了用傳統方法清潔家居，上集清潔公司創辦人Mike就指出了當中種種弊病，並指先用吸塵機清潔效果更佳，也更為健康。今集他再教大家如何揀選這個家務小幫手！

Mike表示︰「大家可因應家居環境，選用合乎需要又有效的吸塵機。現時市面有些品牌推出多種型號供消費者選擇，價格、功能均十分全面。另外吸塵機最好備有不同專用吸頭，方便打掃家中不同角落，例如吸狹窄的暗角罅隙，可使用具LED功能的隙縫吸頭；吸床鋪或窗簾可使用床褥或窗簾專用吸頭。」

他又補充，曾遇過一些老人家做家務易有腰痛問題，不便「烏低身」，這個時候可用低處清潔轉接頭吸地板。撳個掣吸頭即90度屈曲，毋須彎腰就能清潔櫃底、梳化底等低處，適合腰痛或無法彎腰的族群使用。

工程師傳授保養法門

除了清潔達人Mike，我們亦特別訪問了Dyson資深工程師Brian Hu，解答一些有關吸塵機的保養問題。首先，他強烈建議大家每個月清洗濾網一次，令吸塵機可發揮最佳效能，而每次吸完塵可以用「一鍵清空」清理集塵筒。另外，善用吸塵模式亦好重要，以Dyson新款吸塵機為例，雖然設有Eco、Boost及Auto三個模式，但一般Eco模式已足夠清潔家居，清潔地氈或毛髮時才需要用更強的Boost模式，意味毋須經常換Mode，這樣電池會較為耐用。他補充︰「我留意到好多用戶待電池用完才充電，其實應該每次吸完塵就充電，我們的Dyson Digital Slim™及V11™系列並配備拆卸式電池，方便用戶隨時充電。」