李幸倪癲上癮　閃婚有可能！

唱而優則演的李幸倪（Gin Lee），為3部曲最終章首次擔任MV女主角，成功挑戰5分鐘一氣呵成的演出，演繹多種崩潰情緒，令她戲癮爆發，還想演殺人犯！談及愛情觀，她希望跟另一半共同為未來打拚，對於閃婚，她直言：「乜都有可能！」

分隔一年．想家

近日推出第8張個人大碟《Dear Secret》，以家為主題，激罕讓Fans窺探Gin的內心世界︰「覺得音樂旅程同人生係同步，喺唔同階段就想做唔同嘅嘢，之後會唔會再激啲就唔知，值得去做都會分享。」她重視家庭的觀念是從小被父母灌輸，家人感情深厚，故疫情讓他們分隔兩地一年，就特別的難受︰「成日都會諗一開關就返馬來西亞，依家諗緊農曆新年係我過去隔離，抑或接佢哋嚟。」

新碟其中3部曲《幸福門》、《美男子與香煙》及《開燈。熄燈》的MV分別由影壇新貴陳漢娜、舞台劇演員韋羅莎及她擔正演出，將3個MV拼湊起來便是微電影《失格遊人》。負責策劃故事的Gin粉墨登場既興奮又大壓力，深怕演技未夠Quali會給比下去︰「頭兩部曲嘅女主角都係演技派，如果到我最後一個MV演得唔好，成件事就跌咗落去，不過到演嗰陣都冇諗得咁多，有一個鏡頭好複雜，要一Take過喺5分鐘入面轉換6個情緒，豁出去演得最崩潰，一Cut機喊到抽離唔到！」

演藝細胞．爆發

Gin笑言演出MV後再次激活演藝細胞，自爆之前曾上過一段時間的戲劇堂來裝備自己，不過當時原意是想透過演技提升唱歌情感，豈料愈演愈Enjoy︰「發現到另一個我，唔會喺現實中做殺人犯、癲婆，但喺戲入面可以盡情試。（之後想演咩角色？）訓練入面做過殺人犯都幾癲㗎！我唔怕演醜角，唔怕素顏，未做過嘅乜都想試吓，又有啲想試搞笑喜劇，喜劇演員啲節奏好勁，可以帶歡樂畀大家。」

另一首新歌《成家》則大談愛情觀，唱出一位活得自在、我行我素的女生心聲，不為愛情而活，不理世俗眼光，愛情抑或麵包，只在乎自己選擇，對此，Gin亦很認同：「都市人要成家唔易，好多時愛情都牽涉好多利益，我嘅態度就係覺得一段感情、婚姻，應該建立喺愛上面，而唔係一結婚就諗係咪要一齊供樓，其實單身都可以活出精彩，唔係一定要着名牌、住大屋先係精彩嘅人生。」

活在當下．隨緣

Gin直言對另一半沒甚麼要求，相處才是最重要：「最緊要係搵到個Best Friend一齊過人生，錢唔錢、樓唔樓，自己都有能力去做到呢樣嘢，或者係視為一個目標，同另一半一齊打拚。」現任男友是否對的人？一向怕醜的Gin繼續「封口」，不過冧樣盡現：「唔知㗎，哈哈！未到最後一刻都唔知發生咩事，期待啦！（幾時會公開男友身份？）想幸福門外有個小空間，可能係一個好靚嘅花園，自己想Keep一個好美好嘅地方，加上人愈大愈要活在當下，好多時有好多嘢都唔輪到你去Plan，所以隨緣，見步行步。尤其係經歷過失去，就更加會覺得不停諗未來係點之際，呢一刻就已經流失咗好多嘢，盡力做好依家嘅事。」追問會否閃婚？她大賣關子笑說「乜都有可能」︰「我都算係穩陣嘅人，就算即興都會喺番安全範圍之內，會諗過度過，唔係衝動嘅人。」