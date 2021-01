台灣天王周杰倫日前為電影《叱咤風雲》宣傳,卻被網民嘲中年發福,「周杰倫胖了」更成為熱搜榜第一位,引起熱議。今日佢踏入42歲生日,之前已相約一班好友到戶外露營提前慶生,呢日佢許下生日願望:「哥生日最棒的禮物,就是每個人幸福快樂平安健康,還有最近叱咤風雲拿下華語新片票房冠軍!」

而老婆昆凌亦喺社交網晒出夫妻合照放閃,相中周杰倫攬實老婆纖腰,而昆凌則喺老公臉上獻吻,Sweet到爆!佢並留言送上祝福:「Who needs superheroes when you have a super husband? Happy Birthday, My superman! (當你有一個超級丈夫時,誰還需要超級英雄?生日快樂,我的超人!) 」