好搶眼！2百多萬腕上彩虹

瑞士高級腕錶品牌Hublot自2005年推出備受追捧的BIG BANG系列腕錶後，往後一直有為此人氣錶款追加不同版本，換上各種名貴素材及全新自製機芯，繼續以奢華奪目且兼具複雜功能的腕錶彰顯瑞士製錶品牌卓越工藝。今回全新推出的Big Bang Unico Full Baguette King Gold Rainbow，設計採用290顆（合共24卡）珍貴彩色寶石環繞整枚腕錶組成大膽鮮明的彩虹色調，用璀璨寶石包圍這枚搭載Unico錶廠自製機芯的驚世傑作。

直徑45毫米的錶殼採用18K皇金（King Gold）打造，錶殼以100顆彩色寶石排列出色彩耀眼的構圖，當中包括：紅寶石、粉紅色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、藍色黃玉、綠色石榴石、黃色及橙色藍寶石。錶圈則飾上112顆狹長形切割彩色寶石，錶盤上的刻度及小錶圈亦精心鑲嵌上48顆寶石。而錶盤之下就搭載Unico錶廠自製HUB1242自動上鏈飛返計時機芯，具備雙離合裝置及導柱輪，擁有72小時動力儲存。這枚腕錶所配襯的鱷魚皮革錶帶亦特別染製出幻彩效果，錶扣位置亦鑲嵌了30顆寶石，從寶石選材、切割、排列至鑲嵌每一個工序，都展現出品牌對於製錶工藝的極致追求。