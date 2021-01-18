劉芷希遭勒索後搵機師男友護花　孖住茶記做打雜

前無綫「咪神」劉芷希去年於劇集《黃金有罪》飾演紅牌舞女甚為搶鏡，其養眼的33D上圍即惹來「麻煩」！去年她與無綫解約後返家鄉馬來西亞準備嫁人，怎料其性感形象一直被「有心人」留意，獲邀出席不少富豪飯局，當中更涉及不道德交易，她慘被電話騷擾及勒索，早前在當地報警求助，並與機師男友開記者會發聲明以正視聽，事件雖暫告一段落，但她現時外出都擔心人身安全。

婚期被迫押後

芷希受訪時笑言，男友因疫情冇得飛，可以做保鏢：「我有返爸爸開嘅茶室幫手，男友會接送我出入，我個心定啲！佢因為疫情冇得飛，嚟咗茶室幫手。（委屈咗佢？）成年冇得飛，冇收入係有壓力，好彩佢能屈能伸，喺茶室幫手當識多啲朋友，傾吓偈當減壓。（佢收幾錢人工？）都有出番份糧，但十分之一都冇，依家佢都係靠積蓄過活！」並指因疫情令婚期押後。

凍到震頂硬上

愛演戲的芷希早前返港接拍一齣網絡劇集《重案行動之搗毒任務》，與姜皓文、林子聰和王梓軒合作。她奉旨晒天賦本錢，露事業線拍宣傳海報，她說：「我演大家姐角色，係大反派兼戲份重，因為冇經驗好大壓力。（性感大家姐？）因為呢個係夏天戲，演出時要着性感衫，真係好攞命！拍攝嗰日氣溫得8、9度，凍到幾乎講唔到對白。」